fire live video : इस तरह काबू करते है कर्मचारी आग को

देश दुनिया में जब कही दुकान से लेकर अस्पताल हो या मकान से लेकर जंगल हो, आग लगने पर सबसे पहले फायर ब्रिगेड की याद आती है।

Updated: February 11, 2022 10:49:00 am

रतलाम. fire video : देश दुनिया में जब कही दुकान से लेकर अस्पताल हो या मकान से लेकर जंगल हो, आग लगने पर सबसे पहले फायर ब्रिगेड की याद आती है। आज तक किसी ने यह जानने की कोशिश नहीं की यह कर्मचारी किस तरह से काम करते है। हमारे साथ देखें आग लगने पर किस तरह होता है काम। मध्यप्रदेश के रतलाम में आग लगने पर फायर ब्रिगेड को बुलाया तो जाता है, लेकिन इनके पास योग्य प्रशिक्षण का अभाव है।

fire live video : how our employees control the fire