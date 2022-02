एमपी में पहले दी 1 रुपए में बिजली, अब थमा दिए हजारों को नोटिस

मध्यप्रदेश में पहले तो 1 रुपए में बिजली दी गई, अब इसके बाद मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा मालवा व निमाड़ के मिलाकर अब तक 25 हजार उपभोक्ताओं को नोटिस जारी कर दिए है। 10 हजार उपभोक्ताओं को नोटिस सोमवार को जारी करने जा रही है।

रतलाम. मध्यप्रदेश में पहले तो 1 रुपए में बिजली दी गई, अब इसके बाद मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा मालवा व निमाड़ के मिलाकर अब तक 35 हजार उपभोक्ताओं को नोटिस जारी कर दिए है। 10 हजार उपभोक्ताओं को नोटिस सोमवार को जारी करने जा रही है। असल में यह सभी वो उपभोक्ता है जो लंबे समय से बकायादार है व अब इनको लोक अदालत में बुलाने के लिए अंतिम अवसर दिया जाएगा। लोक अदालत में प्री लिटिगेशन स्तर के प्रकरणों की सिविल दायित्व मूल राशि पर तीस फीसदी तक छूट दी जाएगी, ब्याज में शत प्रतिशत छूट मिलेगी।

