breaking video पहले बोला जय श्री राम, फिर जलाया दिग्विजय सिंह का पुतला

रतलाम. मध्यप्रदेश के रतलाम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह का पुतला जलाया गया है। बजरंग दल ने यह पुतला दिग्विजय सिंह के उस बयान के बाद जलाया है जिसमे उन्होंने आरएसएस व विहिप को आड़े हाथ लिया था। बता दे कि दिग्विजय सिंह रतलाम में शनिवार को थे व मीडिया से बात में कई गंभीर आरोप हिंदूवादी संगठनों पर लगाए थे। इससे नाराज होकर ही शनिवार शाम को दिग्विजय सिंह का पुतला जलाया गया है।

First said Jai Shri Ram, then burnt the effigy of Digvijay Singh video