कागजों पर अभयारण्यों का वन पर्यटन, चीता आए न नजर आ रहे खरमौर

आंखों को तरसा रहे 'मेहमान'

4 बड़े अभयारण्यों में तैयारियों का शोर, मकसद पूरा करने पर नहीं जोर

सचिन त्रिवेदी रतलाम. मध्यप्रदेश के मालवांचल के 4 अहम अभयारण्य वर्षो से कागजी दावों में वन पर्यटन का केन्द्र बने हुए है, जबकि यहां पहुंचने वाले पर्यटकों का कोई स्थाई आंकड़ा नहीं है। अभयारण्य में कुछ खास पशु-पक्षियों का नया बसेरा बनाने का प्रयास भी वर्षो से चल रहा है। मंदसौर के गांधीसागर, रतलाम के खरमौर, आगर-मालवा के गौ और देवास जिले से लगे खिवनी अभयारण्य में नए मेहमान का इंतजार आंखों को तरासा रहा है। गांधीसागर में चीता लाने की कवायद बार बार कभी हां तो कभी ना में बदल रही है। वहीं, खरमौर की संख्या बढ़ाने के दावे भी खोखले निकल रहे हैं तो गौ अभयारण्य के आसपास पशुओं का हलक संकट है। देवास जिले से लगे खिवनी अभयारण्य में भी बाघ जंगल में तलाशते नहीं मिल रहे। बहरहाल, कुछ उम्मीद हाल की पशु-पक्षी गणना के दौरान मिले संकतों और वाइल्ड लाइफ टीमों के नए सर्वे से जाग रही है।

