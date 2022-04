MP में आम आदमी पार्टी से विधानसभा चुनाव 2023 में टिकट के लिए चार शर्त, देखें वीडियो

दिल्ली व पंजाब विधानसभा चुनाव में सफलता के बाद अब मध्यप्रदेश व राजस्थान में आम आदमी पार्टी सक्रिय हो गई है। इस पार्टी ने विधानसभा चुनाव 2023 में टिकट चाहने वालों के लिए चार शर्त रखी है, इस शर्त को जाने खबर के वीडियो से।

रतलाम. पहले दिल्ली व इसके बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी की सफलता के बाद मध्यप्रदेश में भी तेजी से आप पार्टी सक्रिय हो गई है। विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारियों के बीच इस पार्टी ने टिकट चाहने वालों के लिए शर्त तय कर दी है। इन शर्तो को पूरा करके आसानी से टिकट पा सकते है। यह शर्त क्या है इसके बारे में हम बता रहे है।

Four conditions for ticket from Aam Aadmi Party in MP, watch video