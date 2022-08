देंगे ज्यादा दाम, लेंगे वीआईपी नम्बर, रतलाम में बढ़ा क्रेज

कार हो या बाइक, अपने वाहन के पंजीयन में पसंद के नंबर लेने का क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है। वीआईपी नंबरों की नीलामी भी होती है और अधिक दाम लेकर भी इनको लिया जाता है। जिले में इसके लिए रुचि लगातार बढ़ रही है। वीआईपी नंबर दो तरीके से दिए जाते हैं। एक जिला परिवहन कार्यालय हर माह नीलाम करता है, दूसरा वाहन स्वामी स्वयं कोई पसंद का नंबर मांगता है। सबसे अधिक क्रेज 5555, 4444, 9999, 0001 जैसे नंबर का है।

रतलाम. जिले में महंगे वाहन लेने के साथ - साथ वीआईपी नंबर लेने का क्रेज भी बढ़ता जा रहा है। जनवरी से लेकर जुलाई तक नीलामी से लेकर स्वयं की पसंद से महंगे नंबर लेने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। कार और बाइक में वाहनों का पसंद का नंबर लेने में लोग आगे आ रहे है।

Getting VIP number is now an expensive deal