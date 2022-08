‘गर्लफ्रेंड ने दूसरे लड़के से दोस्ती कर ली, बदला लेने का हो रहा मन’

स्कूली शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर शुरू किया। उद्देश्य यह था कि विद्यार्थी अपने कोर्स के मामले में सुझाव या सलाह ले सकें, हो इसके उलट रहा है। जो फोन आ रहे है, इनमें प्रमुख रुप से गर्लफ्रेंड ने दूसरे लड़के से दोस्ती कर ली, बदला लेने का मन हो रहा, घर में सबसे छोटा हूं, लेकिन कोई प्यार से बात नहीं करता, जैसी बात कही जा रही है।

रतलाम. स्कूली शिक्षा विभाग ने यूनाइटेड नेशन के सहयोग से इस हेल्पलाइन को शुरू किया है। अब तक करीब दो लाख से अधिक फोन आ चुके हैं। स्कूली शिक्षा विभाग ने इस हेल्पलाइन को 10 से लेकर 19 वर्ष तक की उम्र के बच्चों के लिए शुरू किया है।

Girlfriend made friends with another boy, feeling like taking revenge