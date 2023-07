मध्यप्रदेश का रण : विधानसभा चुनाव 2023 - 80 व अधिक उम्र के साथ दिव्यांग मतदाताओं के लिए खुश खबर

मध्यप्रदेश में 80 साल से अधिक उम्र के मतदाताओं की संख्या 13005 है, जबकि 90 साल से 100 साल के मतदाताओं की संख्या 2351 है। 100 से अधिक लेकिन 109 साल से कम उम्र के मतदाताओं की संख्या 183 है। जिले में एक अक्टूबर से वृद्ध और दिव्यांग मतदाता को अपना आवेदन देने के लिए इसकी शुरुआत हो रही है। यह नवाचार पहली बार हो रहा है।

Good news for Divyang voters with age 80 and above