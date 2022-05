रतलाम में सरकारी गेहूं ख़रीदी हुई फ्लॉफ, यह है कारण

मालवा का गेहूं अपनी खास गुणवत्ता के चलते प्रदेशभर में पहचान रखता है। हाड़तोड़ मेहनती किसान की यह उपज बीते तीन सालों से सरकार के समर्थन को नजरअंदाज कर रही है। दरअसल, सरकारी दर पर गेहूं खरीदी का आंकड़ा इस वर्ष 25 फीसदी के पास भी नहीं पहुंचा है, जबकि अब महज एक पखवाड़ा ही शेष बचा है।

रतलाम. मालवा का गेहूं अपनी खास गुणवत्ता के चलते प्रदेशभर में पहचान रखता है। हाड़तोड़ मेहनती किसान की यह उपज बीते तीन सालों से सरकार के समर्थन को नजरअंदाज कर रही है। दरअसल, सरकारी दर पर गेहूं खरीदी का आंकड़ा इस वर्ष 25 फीसदी के पास भी नहीं पहुंचा है, जबकि अब महज एक पखवाड़ा ही शेष बचा है। इस दौरान भी खरीदी का आंकड़ा ज्यादा बढऩे का अनुमान नहीं है, क्योंकि बीते तीन साल से किसान सरकारी दर पर खरीदी को लेकर उत्साहित नहीं है और बाजार की चाल पर कदमताल करते हुए केन्द्रों की ओर नहीं बढ़ रहे। बाजार में अच्छे दाम और केन्द्रों पर अव्यवस्था व भुगतान की प्रणाली में लचरता के चलते साल-दर-साल सरकारी केन्द्रों पर गेहूं की खन-खन की आवाज कम होती जा रही है।

