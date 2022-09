टूटी पाइप लाइन से बढ़ रहा दर्द : शहर के 30 प्रतिशत क्षेत्रों में गंदा पानी वितरण हो रहा VIDEO

शहर को साफ और स्वच्छ पेयजल देने में नगर निगम फिसड्डी साबित हो रही है। कही पेयजल पाइप लाइन टूटने से नाली मिला पानी नल में से आ रहा है तो कही टर्बिडिटी को कम करने में निगम असफल रहा है। ऐसे में गंदा और नहीं पीने योग्य पेयजल के सेवन से आमजन बीमार हो रहे हैं।

रतलाम. शहर में नगर निगम के जलकर के उपभोक्ता करीब 38 हजार हैं। इनमे से करीब 10 हजार से अधिक उपभोक्ताओं को एक दिन छोड़कर एक दिन साफ पानी देने के मामले में नगर निगम कमजोर साबित हो रहा है। स्वच्छ पानी देने के लिए जिसको निगरानी करनी चाहिए, वो जिम्मेदार लापरवाह बने हुए हैं। ऐसे में टर्बिडिटी बढ़ा हुआ पानी कई घर में जा रहा है जो सेहत के मामले में अतिगंभीर है।

Growing pain due to broken pipeline: Dirty water is being distributed in 30 percent areas of the city