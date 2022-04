रतलाम के मामले में आया गृहमंत्री का बड़ा बयान, देखें Video

मध्यप्रदेश व राजस्थान में आतंकी के तार आपस में जुडऩे के बाद बड़ी कार्रवाई शुक्रवार को हुई। रतलाम के आतंकी समर्थक, मास्टर माइंड सहित कुल तीन को रतलाम पुलिस ने राजस्थान पुलिस को सौप दिया। इन सब के बीच रतलाम में चार आलिशान मकानों पर जेसीबी चलाकर तोड़ दिया गया। पूरे मामले में एमपी के गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान आया है।

रतलाम. मध्यप्रदेश व राजस्थान में आतंक के तार आपस में जुडऩे के बाद बड़ी कार्रवाई शुक्रवार को हुई। रतलाम के आतंकी समर्थक, मास्टर माइंड सहित कुल तीन को रतलाम पुलिस ने राजस्थान पुलिस को सौप दिया। इन सब के बीच रतलाम में चार आलिशान मकानों पर जेसीबी चलाकर तोड़ दिया गया। इन सब के बीच मध्यप्रदेश के गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा बयान जारी किया है।

