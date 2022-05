VIDEO पति, पत्नी और बेटी चल पड़ी उस राह पर, जहां आत्मा का होगा परमात्मा से मिलन

संसार में जिस व्यक्ति ने जन्म लिया, उसका अंतिम लक्ष्य आत्मा का परमात्मा से मिलन कराना ही होता है। मध्यप्रदेश के रतलाम में पति, पत्नी के साथ - साथ उनकी बेटी ने भी संयत मार्ग का चुनाव कर लिया है।

रतलाम. संसार में जिस व्यक्ति ने जन्म लिया, उसका अंतिम लक्ष्य आत्मा का परमात्मा से मिलन कराना ही होता है। मध्यप्रदेश के रतलाम में पति, पत्नी के साथ - साथ उनकी बेटी ने भी संयत मार्ग का चुनाव कर लिया है। 7 मई की सुबह दीक्षा का आयोजन होगा। इसके पूर्व वरघोड़ा निकला, जिसमे सांसारिक वैभव को उड़ाया गया।

Husband, wife and daughter walk on the path where soul will meet God