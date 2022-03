काम करते लगे बिजली का करंट तो यह योजना करती है मदद, देखें वीडियो

कई बार बिजली कंपनी के कर्मचारियों को करंट लग जाता है। ऐसे में पूर्व के वर्षो में जान तक बिजली कंपनी के कर्मचारी की गई है। काम करते करंट लग जाए या अन्य कोई दुर्घटना हो तो किस योजना से मदद मिल सकती है, इस बारे में बताया गया।

Published: March 07, 2022 10:13:46 am

रतलाम. कई बार बिजली कंपनी के कर्मचारियों को करंट लग जाता है। ऐसे में पूर्व के वर्षो में जान तक बिजली कंपनी के कर्मचारी की गई है। काम करते करंट लग जाए या अन्य कोई दुर्घटना हो तो किस योजना से मदद मिल सकती है, इस बारे में बताया गया। आयोजन में कर्मचारियों ने सवाल भी किए, जिनके जवाब दिए गए।

