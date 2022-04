Indian Railway : ट्रेन में भूल गए बैग तो टेंशन नहीं, आरपीएफ बुलाकर देती है लगेज

देशभर में ट्रेन में यात्रा के दौरान अगर आप अपना बैग भूल जाए तो टेंशन की बात नहीं है। आरपीएफ आपको बुलाकर लगेज वापस करती है। रतलाम रेल मंडल में ऐसा ही काम आरपीएफ ने पूरे साल किया व अब हर जगह इस अच्छे काम की तारीफ हो रही है।

