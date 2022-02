मध्यप्रदेश में इन कलेक्टर ने चलती बैठक में किया अधिकारी को सस्पेंड

मध्यप्रदेश में एक कलेक्टर बैठक में अपने माहतमों पर गुस्से की वजह से चर्चित हो रहे है। एक बार फिर वे बैठक में गुस्सा हुए व एक अधिकारी को सस्पेंड कर दिया।

रतलाम. मध्यप्रदेश में एक कलेक्टर बैठक में अपने माहतमों पर गुस्से की वजह से चर्चित हो रहे है। एक बार फिर वे बैठक में गुस्सा हुए व एक अधिकारी को सस्पेंड कर दिया। मामला मध्यप्रदेश के रतलाम का है।

In Madhya Pradesh, these collectors suspended the officer in meeting