Indian Railway : 8 किमी का रास्ता, बनाने में लगेंगे 180 दिन, यह है भारतीय रेलवे

रतलाम. किसी भी निर्माण की गति कितनी धीमी हो सकती है, इसका उदाहरण भारतीय रेलवे इसका उदाहरण है। यह गजब कारनामा करके दिखा रहा है रतलाम रेल मंडल। यहां 8 किमी लंबे रेलवे ट्रैक को बनाने में रेलवे 180 दिन लेगी। याने की करीब 23 दिन में 1 किमी का रेलवे ट्रैक बनाया जाएगा।

Indian Railway: 8 km route, it will take 180 days to build, this is Indian Railways