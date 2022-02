Indian Railway को जरुरत है दोस्त की, बदले में मिलेंगे रुपए

देशभर में रेल मंत्रालय को दोस्त की जरुरत है। ऐसे दोस्त की जो दोस्ती निभाए। इसकी शुरुआत भारतीय रेलवे ने पश्चिम रेलवे के रतलाम रेल मंडल से की है।

रतलाम. देशभर में रेल मंत्रालय को दोस्त की जरुरत है। ऐसे दोस्त की जो दोस्ती निभाए। इसकी शुरुआत भारतीय रेलवे ने पश्चिम रेलवे के रतलाम रेल मंडल से की है। इन दोस्तों को रेलवे जो जिम्मेदारी देगी, उसके बाद तय रुपए भी दोस्ती निभाने के दिए जाएंगे।

Indian Railway needs a friend, will get money in return