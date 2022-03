Indian Railway : रेलवे का बड़ा निर्णय, लाखों यात्रियों को होगा हर साल लाभ

देश में रेलवे नई - नई रेल लाइन डालने का कार्य कर रहा है। इसी कड़ी में लंबे समय से इंतजार में रही नीमच - रतलाम रेल लाइन में टेंडर हो गए है। रेलवे की इस परियोजना के पूरे होने से हर साल 10 लाख से अधिक यात्रियों को लाभ होगा।

Indian Railway: Railway's big decision, lakhs of passengers will benefit every year