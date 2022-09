Ratlam के कलेक्टर कार्यालय कैंटीन में सिंगल यूज प्लास्टिक का धड़ल्ले से उपयोग

1 जुलाई को केंद्र सरकार ने मानक स्तर से कमजोर प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया। दावा किया कि एक माह को जागृत करेंगे, दूसरे माह समझाएंगे और तीसरे माह सख्ती लाई जाएगी। सिगल यूज प्लास्टिक को बाजार में बंद कराने का दावा करने वाले बयान दे रहे है, लेकिन हकीकत है कलेक्टर कार्यालय की कैंटीन हो या निगम में स्वसहायता समूह की तरफ से चलने वाली कैंटीन, हर जगह कायदों को सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग कर रोंदा जा रहा है।

रतलाम. सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध का असर कहीं नहीं दिख रहा है। ठेलों से लेकर दुकानों तक इसका उपयोग हो रहा है। इनका इस्तेमाल करने वाले कारोबारी कहते हैं, ग्राहक घर से थैला लेकर नहीं आते, सामान मांगते हैं, इसलिए प्लास्टिक की थैली रखनी पड़ती है।

Indiscriminate use of single use plastic in collector's office canteen