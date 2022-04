देखें वीडियो, मासूम की मौत हो गई, दो दिन बाद भी अफसरों का दिल नहीं पसीज रहा

मध्यप्रदेश के रतलाम जिले में एक गरीब घर के मासूम की मौत डॉक्टर से बेहतर इलाज नहीं मिलने से हो गई, ेलेकिन अधिकारियों का दिल नहीं पसीज रहा। जिस स्तर के डॉक्टर के इलाज से मौत हुई, ऐसे 500 से अधिक डॉक्टर गरीब मरीजों का इलाज जारी रखें हुए है। इसके बाद भी रतलाम का चिकित्सा प्रशासन कोई अभियान नहीं चला रहा है।

Updated: April 24, 2022 10:57:55 am

रतलाम. मध्यप्रदेश के रतलाम जिले में एक गरीब घर के मासूम की मौत डॉक्टर से बेहतर इलाज नहीं मिलने से हो गई, लेकिन अधिकारियों का दिल नहीं पसीज रहा। जिस स्तर के डॉक्टर के इलाज से मौत हुई, ऐसे 500 से अधिक डॉक्टर गरीब मरीजों का इलाज जारी रखें हुए है। सूत्रों का दावा है कि इसके बदले जिला अस्पताल में बैठे बड़े अधिकारियों को नजराना मिलता है।

