BREAKING 2500 VOTE मतगणना में मजदूर संघ आगे

रतलाम. रेलवे अंशधारियों की जेसी बैंक में चुनाव परिणाम रेल प्रशासन द्वारा शाम 5 बजे तक मात्र दो टेबल मतगणना के लिए लगाने की वजह से काफी देरी से आए। शाम 6 बजे तक 2500 वोट की हुई पहले चरण की मतगणना में वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ के प्रत्याशी वाजिद खान व नीलम कौर अपने करीबी प्रत्याशी सुनील चतुर्वेदी (20 वोट ) व रंजीता वैष्णव से (170 ) वोट से आगे चल रहे थे। पहले चरण में 5 हजार तो दूसरे चरण में कुल 3 हजार वोट की गिनती हो पाई है।

जेसी बैंक चुनाव में निदेशक के दो पद के लिए 14 प्रत्याशी मैदान में थे। सुबह 11 बजे जब मतगणना शुरू हुई तो सबसे पहले तो प्रत्याशी सुरेंद्रसिंह राव का मतगणना प्रवेश स्थल पर कर्मचारियों द्वारा अंदर नहीं जाने देने पर विवाद हो गया। राव का कहना था कि वे प्रत्याशी है तो उनको इसका अधिकार है, जबकि कर्मचारी नियम बता रहे थे। शुरू में कुल वोट को एक करके मिलाया गया व इसके बाद उनके दो दो हजार के बंडल बनाए गए। इसके बाद मतगणना शाम करीब ३ बजे जाकर शुरू की गई। शाम को 5 बजे तक कुल 1625 वोट की व शाम 6 बजे तक 2500 वोट की गिनती हुई थी। इसमे भी कांटाकस मुकाबले में वाजिद खान 20 वोट से तो नीलमकौर 172 वोट से आगे थी।