Breaking Video रतलाम में बम धमाकों की साजिश करने वालों के घर जेसीबी चलना शुरू

रतलाम. राजस्थान के जयपुर को बम धमाकों से दहलाने की साजिश करने वालों के घर पर जेसीबी चलना शुरू हो गई है। नगर निगम, पुलिस रतलाम के इमरान के मोहन नगर स्थित घर को तोड़ रही है। इस कार्रवाई की जमकर प्रशंसा हो रही है। राजस्थान एटीएस एटीएस द्वारा पकड़े गए आरोपियों के साथ संदिग्ध इमरान के मोहन नगर स्थित मकान पर पुलिस ने जेसीबी लगाकर मकान तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी है। यह मकान कुख्यात आरोपी सड्डू लाला के मकान के ठीक लगा हुआ है। दोनों की एक ही दीवार है। सड्डू लाला का मकान पिछले महीने ही जिला प्रशासन ने तोड़ दिया था। इमरान के जुलवानिया रोड स्थित फार्म हाउस पर भी पुलिस और प्रशासन कार्रवाई के लिए पहुंचा। वहां भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

