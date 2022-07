जंक फूड और मोबाइल गेम्स ने बिगाड़ी रतलाम के बच्चों की सेहत

दिखने में बच्चे मोटे, अंदर से कुपोषित, बढ़ी संख्या कर रही चिंतित

चिकित्सकों ने कहा यह गंभीर कुपोषण, बीमारियों के संकेत





सिकन्दर पारीक

रतलाम. कम वजन और दुबले-पतले बच्चों की जगह अब प्रदेश में अधिक वजनी बच्चों का बढ़ा आंकड़ा चिंतित कर रहा है। यहां बच्चों में मोटापा तो बढ़ रहा है लेकिन अंदर से बच्चे कुपोषित हैं। प्रदेश में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों का वजन उनकी ऊंचाई की तुलना में निर्धारित से अधिक है। उज्जैन संभाग में देवास जिले में सर्वाधिक 4.5 तक बढ़ोतरी हुई है। रतलाम, नीमच और मंदसौर में भी हालत चिंताजनक है। चिकित्सकों ने चेताया है कि अधिक वजन के चलते बच्चे कम उम्र में ही मधुमेह और हृदय संबंधी बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं। जिला अस्पताल में शिशु रोग विशेषज्ञों के पास प्रतिदिन वजनी बच्चों को लेकर परेशान अभिभावक आ रहे हैं।

