Ratlam में इंतजार, हिमालय की तराई क्षेत्र से आते हैं जिले में खरमौर

विलुप्त प्रजाति का खरमोर सैलाना क्षेत्र से दूर

दुर्लभ प्रवासी पक्षी की दस्तक का इंतजार, इस वर्ष अब तक एक भी खरमोर नहीं आया जिले में

रतलाम. हिमालय के तराई क्षेत्र से केवल बरसात के सीजन में जिले के सैलाना, आंबा और शेरपुर के खरमौर अभयारण्य में केवल प्रजनन के लिए आने वाले दुर्लभ प्रजाति का पक्षी खरमोर का तीन सालों से इंतजार खत्म नहीं हो रहा है। इस साल भी अब तक एक भी खरमोर ने दस्तक नहीं दी है। लगातार घटती इनकी संख्या ने वन अमले को चिंता में डाल दिया है। वन विभाग के रिकार्ड के अनुसार 2019 से खरमौर ने इस क्षेत्र से दूरी बना ली है जो संभवत: इस साल भी निरंतर बनी हुई है।

Kharmaur in the district comes from the foothills of the Himalayas