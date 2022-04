Ratlam में दबी जनता की आवाज, 2200 ​शिकायतें अब भी लंबित

Ratlam में दबी जनता की आवाज, शिकायतें अब भी लंबित

रतलाम. आमजन की शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए आयोजित जनसुनवाई को शासन-प्रशासन के नुमाईंदे ही पलिता लगाते नजर आ रहे है। कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर कुमार पुरषोत्तम की मौजूदगी में होने वाली जनसुवाई में करीब पचास फीसदी से अधिक मामला का निराकरण कलेक्टर मौके पर ही कर रहे है लेकिन जो शिकायते संबंधित विभागों में जा रही है, वह शायद फाइलों में धूल खा रही है। यहीं कारण है कि कलेक्टर कार्यालय को छोड़ सभी विभागों की करीब 2200 शिकायतों को अब भी निराकरण का इंतजार है।









