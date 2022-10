Live...क्या हुआ जब राजकुमार पहुंचे खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पास मिठाई का डिब्बा लेकर

रतलाम। शहर के प्रसिद्ध मिठाई प्रतिष्ठानों पर ही शुद्धता का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, तो अन्य की बात ही क्या करें। बासी-पुरानी मिठाईयां लोगों को थमाई जा रही है, हालात यह है कि इस संबंध में जिम्मेदार सुरक्षा खाद्य अधिकारियों को अगर जागरूक उपभोक्ता शिकायत करें, तो वे भी कार्यवाही के नाम पर यहां से वहां दौड़ाते हुए टालमटोल जवाब देते नजर आते हैं।

पढ़े पूरी लाइव स्टोरी शुक्रवार को भी ऐसा ही मामला पत्रिका के सामने आया, जिसमें कनेरी के राजकुमार गुर्जर ने गुरुवार दोपहर 12.30 बजे करीब करवाचौथ होने पर शहर के दौलतगंज प्रतिष्ठित मिठाई संस्थान गेलड़ा के यहां से 500 ग्राम सिके मावे का पेठा और पीले रंग की मिठाई खरीदी। शाम को घर जाने पर जब मिठाई बच्चों और अन्य लोगों ने खाई तो उसमें खट्टी-खट्टी खुशबू आने लगी, शंका होने पर राजकुमार गुर्जर ने सभी को मिठाई खाने से मना कर दिया। शुक्रवार इस संबंध में राजकुमार गुर्जर मिठाई से भरा हुआ डिब्बा लेकर 11.45 बजे खाद्य विभाग के कार्यालय पहुंचे, वहां उपस्थित जांच अधिकारी एक मेडम को मिठाई दिखाकर कहां कि इसकी जांच की जाए, यह मिठाई खाने योग्य है के नहीं। इस पर मेडम ने दो टूक जबाव देते हुए गुर्जर से कहा कि अधिकारी फिल्ड में है वहां चले जाए। कार्यालय से ही गुर्जर ने खाद्य अधिकारी कमलेश जामरे को मोबाइल कर कहा कि मैं कार्यालय पर खड़ा हूं आप कहां है, इस पर जामरे ने कहा कि मैं फिल्ड मैं हूं। गुर्जर ने अधिकारी को बताया कि मुझे गेलड़ा मिठाई प्रतिष्ठान के दुकानदार ने खराब मिठाई दे दी है इसकी शिकायत करना है, ताकि अन्य लोगों को यहा मिठाई नहीं बांटी जाए, खाने योग्य नहीं है। इस पर अधिकारी ने कहा कि मिठाई का कलर कैसे है, फिर कहा कि आप नमकीन कलस्टर करमदी आ जाए मैं यहीं हूं टीम भी है जांच कर लेंगे।

Live... What happened when the prince reached the food safety officer