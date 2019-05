जब बैरेकेडिंग फांद लोगों से मिलने पहुंचीं प्रियंका गांधी, एसपीजी के उड़े होश, देखें VIDEO

रतलाम। कांग्रेस की राष्ट्रीय महामंत्री प्रियंका गांधी ने लोकसभा चुनाव 2019 में मध्यप्रदेश में अपनी पहली आमसभा रतलाम में करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर भाजपा व केंद्र की सरकार पर कडे़ प्रहार किए। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर सीधा हमले करते हुए कहा वो नफरत के कांटे देते है, हम प्रेम के फूल बांटते है। शहर के नेहरू स्टेडियम में खचाखच भरी भीड़ को देखकर प्रियंका गांधी ने कहा की इतनी गर्मी में लोग अगर आए है तो इसका सीधा मतलब है कि लोग बदलाव चाहते है। बड़ी बात ये की सभा के बाद वे बांस बल्ली को कुदकर आमजन के बीच ली गई। प्रियंका गांधी के इस कदम से एसपीजी के होश उड़ गए।

लोकतंत्र को बचाने का चुनाव

प्रियंका गांधी ने कहा ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम अपने देश के लिए लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। जनता बीजेपी त्रस्त है और इस बार वह वोट के जरिए जवाब देने जा रही है। गांधी ने कहा की मैं इंदिरा गांधी की कॉपी हूं। इंदिरा जी आमजन के बीच में से आई थी। कमलनाथ सरकार ने राज्य में चुनाव से पहले जो वादा किया था कर्जमाफी का उसको पूरा किया है। वर्तमान मोदी सरकार के राज में नोटबंदी से ५ लाख लोगों का रोजगार चला गया।

#WATCH Priyanka Gandhi Vadra, Congress General Secretary for Uttar Pradesh (East) hops over a barricade to meet supporters during a public meeting in Ratlam, madhya pradesh . (13.5.19) pic.twitter.com/9pPnxOJn1k