video मध्यप्रदेश में इन कलेक्टर के निशाने पर है माफिया, खड़े रहकर चलवाते है बुलडोजर

रतलाम. उत्तर प्रदेश के बाद मध्यप्रदेश में माफिया को जड़ से खत्म करने की जिम्मेदारी सरकार ने ली है। ऐसे में एक कलेक्टर ऐसे भी है जो माफिया को जड़ से खत्म करने के लिए खड़े रहकर बुलडोजर चलवाते है। कभी शेरानी तो कभी लाला बंधुओं का जिस रतलाम में खौफ रहा, उसको नेस्तनाबूत रतलाम कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने कर दिया है।

