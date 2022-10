Ratlam में महाकाल लोक की तर्ज पर बनेगा विरूपाक्ष महादेव मंदिर video

उज्जैन में महाकाल लोक के लोकार्पण के बाद अब रतलाम जिले के विरूपाक्ष महादेव मंदिर के विस्तार की योजना पर काम गति पकड़ेगा।

रतलाम. उज्जैन में महाकाल लोक के लोकार्पण के बाद अब रतलाम जिले के विरूपाक्ष महादेव मंदिर के विस्तार की योजना पर काम गति पकड़ेगा। इसके लिए मंदिर क्षेत्र के करीब बने 32 आवास अब तक हटाए जा चुके हैं, शेष रहे 10 आवासों को हटाकर अन्य स्थान देने का काम दिवाली बाद होगा।

Mahadev Temple Corridor in Ratlam will be built like Mahakal of Ujjain