होम लोन लेने से पहले पढ़ें यह खबर, नहीं तो भरना पढ़ेगा जुर्माना

अगर आप होम लोन लेने की सोच रहे है तो यह खबर आपके लिए ही है। सरकार के हाल ही में वर्ष 2022 - 2023 का जो बजट जारी किया है, उसमे होम लोन लेने के नियम में बड़ा बदलाव कर दिया है।

Updated: February 07, 2022 10:45:14 am

रतलाम. 1 अप्रेल से कर्ज लेने के नियम में बड़ा बदलाव हो जाएगा। बदले नियम में यह साबित नहीं किया कि कर्ज लिया गया है तो कर्ज की राशि को आय मान लिया जाएगा। इतना ही नहीं, आयकर विभाग इस पर जुर्माना लगाने का अधिकार रखेगा।

Major changes in home loan rules from April 1