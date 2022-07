देखें वीडियो : रतलाम में जमीन की सतह से 150 फीट नीचे है मन कामनेश्वर महादेव

आस्था: मान्यता पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान स्थापना कर था तप

रतलाम. वैसे तो रतलाम जिले में बाबा महादेव के अनेक मंदिर है, लेकिन जमीन की सतह से करीब 150 फीट नीचे देवझर में स्थित गुफा में बने मनकामनेश्वर महादेव के मंदिर तक पहुंचना सबसे अधिक मुश्किल है। मान्यता है कि करीब 6 हजार वर्ष पूर्व पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान मनकामनेश्वर महादेव की स्थापना कर तप किया था। इस दौरान शिलालेख भी बनाई गई थी, जो आज भी मौजूद है। यह स्थल इतना रमणीक है कि इसका नाम देवझर हो गया। देवझर याने की वो स्थान जहां स्वयं देवता आते हो।

Man kamaneshwar Mahadev is 150 feet below the ground surface in Ratlam