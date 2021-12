रतलाम में पारा 6.4 डिग्री, खेत में फसलों पर जमी बर्फ

- शनिवार की रात मौसम की सबसे सर्द रातों में दर्ज, रविवार को दिन में धूप निकलने से लोगों को मिली शीतलहर से राहत

रतलाम। मौसम के बदलते मिजाज के चलते सर्दियों के इस मौसम में शनिवार की रात रतलाम की सबसे सर्द रातों में शामिल हो गई। लगातार बढ़ती सर्दी के चलते रतलाम में रात का तापमान लुढ़कर 6.4 डिग्री पर पहुंच गया। ग्रामीण अंचल में खेतों में लगी फसलों पर बर्फ की चादर बिछ गई। सुबह किसान जब खेतों में पहुंचे तो गेहूं की फसल के पत्तों पर बर्फ जमी नजर आई। धूप निकलने के बाद भी सुबह 9 बजे तक पत्तों पर बर्फ जमी नजर आई।

Mercury 6.4 degrees in Ratlam, snow on crops in the field