ये हैं मध्यप्रदेश की मदर टेरेसा, अब तक लाखों महिलाओं का किया निशुल्क उपचार

मदर टेरेसा ने की थी आदिवासी महिलाओं के लिए कार्य की अपील

सेवानिवृत्ति के बाद से अब 84 वर्ष में भी जुटी हैं डॉ. जोशी

डॉ. लीला जोशी को मिल चुका है पद्यश्री अवार्ड

आशीष पाठक रतलाम. पहले उच्च शिक्षा के लिए जद्दोजहद की। सांइस सब्जेक्ट के लिए घर से दूर रहकर पढ़ाई कर चिकित्सक बनने का सपना पूरा किया। राजकीय सेवा पूरी हो गई,यहीं से शुरू किया फिर जिन्दगी का नया सफर। मातृ मृत्यु दर, विशेषकर आदिवासी समुदाय में इसकी भयावता को कम करने के लिए 84 साल की उम्र में भी जुटी हुई है पद्यश्री अवार्डी डॉ. लीला जोशी। पिछले 25 वर्षों से मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ़ में महिलाओं का मुफ्त इलाज कर रही हैं। डॉ. जोशी अब तक करीब साढ़े तीन लाख किशोरियों और करीब पांच लाख महिलाओं को चिकित्सा शिविरों के माध्यम से लाभान्वित कर चुकी हैं। जब आदिवासी इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं नहीं थी। डॉ. जोशी कई किलोमीटर पैदल चलकर उन्हें स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करवाने पहुंचती थी, यह क्रम जारी है।

Mother Teresa of Madhya Pradesh, till now lakhs of women have been treated for free