MP Video दुकानों पर चले जमकर हथोड़े

मध्यप्रदेश सरकार किसी भी प्रकार के अपराध के सख्त खिलाफ है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए अतिक्रमण के खिलाफ जमकर हथोड़े चल रहे है।

रतलाम. मध्यप्रदेश सरकार किसी भी प्रकार के अपराध के सख्त खिलाफ है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए अतिक्रमण के खिलाफ जमकर हथोड़े चल रहे है। रतलाम में इसी प्रकार की कार्रवाई की गई है।

Madhya Prdesh went to the shops fiercely hammered