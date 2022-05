VIDEO रतलाम में गौवंश की हत्या, सड़क पर उतरे हिंदू संगठन के कार्यकर्ता

मध्यप्रदेश के रतलाम में गौवंश की हत्या के बाद हिंदू संगठन के पदाधिकारियों ने जमकर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। प्रदर्शनकारी नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के खिलाफ नारेबाजी कर रहे है। पुलिस मौके पर पहुंच गई है।

Published: May 15, 2022 11:20:11 am

रतलाम. मध्यप्रदेश के रतलाम में गौवंश की हत्या के बाद हिंदू संगठन के पदाधिकारियों ने जमकर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। प्रदर्शनकारी नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के खिलाफ नारेबाजी कर रहे है। पुलिस मौके पर पहुंच गई है। बता दे कि करीब चार माह पूर्व सैलाना के बोदिना रोड पर गौवंश से भरा कंटेनर पलट गया था। उसमे भी कई गौवंश की मौत हुई थी, उसके बाद भी हिंदू संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया था।

murder in ratlam, Hindu organization workers on the road