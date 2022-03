Video मध्यप्रदेश में शिव की शरण में मुस्लिम परिवार

मध्यप्रदेश में शिव की शरण में मुस्लिम है। बच्चों की चाह पूरी करने वाले शिव मंदिर में इस बार मुस्लिम परिवारों ने भी दस्तक दी है। मध्यप्रदेश में शिव का यह मंदिर परमार काल का है।

रतलाम. मध्यप्रदेश में शिव की शरण में मुस्लिम है। बच्चों की चाह पूरी करने वाले शिव मंदिर में इस बार मुस्लिम परिवारों ने भी दस्तक दी है। मध्यप्रदेश में शिव का यह मंदिर परमार काल का है। जो मुस्लिम परिवार आए है, उनका कहना है कि हिंदू - मुस्लिम सिर्फ नीचे की लड़ाई है, उपर जाकर हर शक्ति एक ही है।

Muslims in the shelter of Shiva in Madhya Pradesh Video