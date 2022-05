Video रतलाम में ब्राहमणों की रैली में मुस्लिमों ने बरसाए फूल

देशभर में भले रैली में पत्थरबाजी को लेकर कुछ समाज विरोधी लोग कटघरे में हो, लेकिन मध्यप्रदेश के रतलाम में मुस्लिम समाज ने एक पखवाड़े में दूसरी बार सनातन धर्म समाज की रैली में फूल बरसाए है। रविवार को जब परशुराम युवा मंच के ब्राहमणों ने वाहन रैली निकाली तो बड़ी संख्या में मुस्लिमों ने फूल बरसाकर स्वागत किया।

Muslims showered flowers at the rally of Brahmins in Ratlam Video