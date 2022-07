Ratlam में अगले सप्ताह शपथ लेंगे नए महापौर और पार्षद video

महापौर और परिषद की शपथ के बाद नए अध्यक्ष का निर्वाचन होगा

शपथ के बाद हाईकमान तय करेगा निगम अध्यक्ष का नाम

रतलाम. शहर के नए महापौर प्रहलाद पटेल और 49 निर्वाचित पार्षद अगले सप्ताह शहर में विकास के लिए कामकाज की बागडोर संभालेंगे। महापौर और परिषद की शपथ के बाद नए अध्यक्ष का निर्वाचन होगा। इसके लिए भाजपा में नाम पर मुहर हाईकमान लगाएगा।

