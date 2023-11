Madhya Pradesh पार्किंग के लिए बनेंगे नए नियम, घर के बाहर वाहन पार्क तो लगेगा किराया

शासन ने नई पार्किंग नीति बनाई है, जिसका मसौदा तैयार हो गया है। इसको राज्य में नई सरकार बनने के बाद लागू किया जाएगा। बड़ी बात ये है कि घर के बाहर सरकारी रोड पर वाहन पार्क करने का भी शुल्क देना होगा, ये शुल्क कितना होगा, इसको हर निकाय अपने अधिकार क्षेत्र अनुसार तय करेगा।

New rules will be made for parking in madhya pradesh