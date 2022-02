इंसानों के लिए बहुत खतरनाक है ये नया 'वायरस'

बच्चों से लेकर बड़ों के स्वास्थ्य पर एक नया वायरस दबे पांव हमला कर रहा है। समय रहते घर में इस मामले में ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में परेशानी बढ़ जाएगी।

रतलाम. बच्चों से लेकर बड़ों के स्वास्थ्य पर एक नया वायरस दबे पांव हमला कर रहा है। समय रहते घर में इस मामले में ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में परेशानी बढ़ जाएगी। इस नए वायरस से जहां बच्चों की बुद्धि कमजोर हो रही है तो वृद्ध या बड़ों को रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो रही है।

new virus is very dangerous for humans