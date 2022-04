Video रायसेन ही नहीं, रतलाम के इस मंदिर में तालों में कैद है भगवान

कुछ दिन पूर्व मध्यप्रदेश के रायसेन में एक शिव मंदिर का मामला श्री शिव महापुराण कथा वाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने व्यास पीठ से उठाते हुए मंदिर के ताले खोलने की बात कही थी। इस बात की जानकारी कम को है रतलाम के एक भैरव मंदिर में भी ताला लगा हुआ है व यहां सरकारी स्कूल चल रहा है। जब स्कूल बंद रहता है तो मंदिर व भैरव तालों में कैद होकर रह जाते है।

Not only Raisen, God is imprisoned in locks in this temple of Ratlam