पत्रिका की खबर के बाद रतलाम कलेक्टर को नोटिस

कुत्ते काटने से हुई मासूम की मौत के मामले में मानव अधिकार आयोग ने लिया संज्ञान, एक माह में देना होगा जवाब

रतलाम. शहर में कुत्ते के काटने से 8 वर्ष की मासूम की मौत के मामले में पत्रिका की खबर के बाद मानव अधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। संज्ञान लेते हुए आयोग ने कलेक्टर से एक माह में जवाब मांगा है।

Notice to Ratlam Collector after the news of the Patrika