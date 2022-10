जैसे भाव होते है, वैसे ही मिलते है परिणाम - दाजी

हार्टफुलनेस पद्धति पर संस्था के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष का विशेष सत्र

महापुरूषों का सानिध्य मिलना रतलाम का सौभाग्य - विधायक काश्यप

रतलाम। व्यक्ति के जीवन में जैसे भाव होते है, वैसे ही परिणाम मिलते है। गर्भाधान के पूर्व भी यह स्थिति बनती है। तामसिक भाव होंगे तो सात्विक परिणाम नहीं मिलेंगे और सात्विक भाव रखेंगे तो कभी विपरीत परिणाम सामने नहीं आएंगे। ध्यान एकाग्रता का मूल मंत्र है। ध्यान से सारी विषमताओं, जटिलताओं और समस्याओं का समाधान पाया जा सकता है।

