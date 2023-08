patrika mid night update : #Ratlam में आपत्तिजनक पोस्ट के बाद थाना घेरा, दो घंटे तक चक्काजाम, VIDEO

Submitted by:

रतलामPublished: Aug 10, 2023 01:07:30 am

शहर की एक लड़की पर आरोप है कि उसने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक पोस्ट की। इसके बाद सैकड़ों लोगों ने पुलिस की हाट की चौकी को घेर लिया। दो घंटे तक नाराज होकर जमीन पर बैठकर चक्काजाम किया। बाद में जब पुलिस ने एफआईआर की व सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया तब लोग माने।

Police station cordoned off after objectionable post in #Ratlam