सावधान! बीमार कर देंगे आपको यह धूल के कण

शहर में धूल के कण बढ़ रहे है। ऐसे में कई प्रकार की बीमारी बढऩे की आशंका अब चिकित्सक बोल रहे है।

रतलाम.

अभी देश दुनिया कोरोना संक्रमण से लंबी लड़ाई लड़ रही है। इन सब के बीच एक या दो नहीं, कई घातक बीमारियों ने हमला बोल दिया है। इस बीमारी को हर कोई अपने घर में पाल रहा है। इससे बचने के लिए अभी से उपाय शुरू नहीं किए तो आने वाला समय संकट वाला होगा। चिकित्सकों के अनुसार जो बीमारी है वो छोटे बच्चों व वृद्ध को अपना शिकार बना रहे है।

