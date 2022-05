देखें वीडियो : रतलाम में दबाव आया तो बंद किया अतिक्रमण हटाना

मध्यप्रदेश के रतलाम में रोड को चौड़ा करने के लिए सड़क किनारे के अतिक्रमण हटाए जा रहे है। अतिक्रमण हटाने के दौरान रतलाम में छोटों को तो ताकत से हटाया, लेकिन बड़ों के यहां पहुंचते ही दबाव क्या आया, अधिकारियों ने अतिक्रमण हटाना ही बंद कर दिया।

रतलाम. मध्यप्रदेश के रतलाम में रोड को चौड़ा करने के लिए सड़क किनारे के अतिक्रमण हटाए जा रहे है। अतिक्रमण हटाने के दौरान रतलाम में छोटों को तो ताकत से हटाया, लेकिन बड़ों के यहां पहुंचते ही दबाव क्या आया, अधिकारियों ने अतिक्रमण हटाना ही बंद कर दिया। यह पहला अवसर नहीं है जब रतलाम में ऐसा हुआ हो। हर बार यही होता है।

pressure came in Ratlam, then the removal of encroachment was stopped