VIDEO पर्स ने खोला तीन लाख से अधिक की कीमत के डीजल चोरी का राज

अपराधी कितना ही चालाक हो, बस एक गलती करता है और वो पुलिस के मजबूत हाथ की गिरफ्त में आ जाता है। कुछ ऐसा ही रेल मंडल के बांगरोद स्टेशन पर खड़े डीजल से भरी मालगाड़ी से 108 केन में पाइप डालकर डीजल चोरी करने वाले गिरोह को आरपीएफ ने पकड़ा। आरोपी रतलाम और इंदौर के है, इनमे से पांच को जेल और तीन का रिमांड जारी है। फिलहाल 6 से 7 आरोपी फरार है। पुलिस को कुल 144 केन मिली, इसमे से 102 में डीजल और शेष खाली थी।

रतलाम. 28 और 29 अगस्त की रात का समय था। रात करीब 1 बजे बाद रेलवे के गार्ड ने बांगरोद रेलवे स्टेशन मास्टर को सूचना दी कि कुछ संदिग्ध लोग डीजल से भरी मालगाड़ी के आसपास नजर आ रहे है। स्टेशन मास्टर ने गंभीरता से मामले को लिया और रेलवे नियंत्रण कक्ष को सूचना दी। इसके बाद आरपीएफ को खबर की गई। रात करीब 1.20 बजे तक बांगरोद रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ दल - बल के पास पहुंच गई। आरपीएफ को देखकर चोरों का दल भाग गया। लेकिन सबसे अहम सबूत छोड़ गया।

Purse uncovered the secret of diesel theft worth more than three lakhs