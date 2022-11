रेलवे एक्सिडेंट : दो की मौत, एक गंभीर घायल VIDEO

Submitted by:

रतलामPublished: Nov 24, 2022 10:00:11 am

नई दिल्ली - मुंबई रेल मार्ग पर रतलाम रेल मंडल में बड़ा रेल हादसा हो गया। गुरुवार सुबह करीब 8.30 बजे बाद एक ट्रक बाइक सवार तेज गति से जा टकराया। बाइक पर सवार दो की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर घायल है।

Railway accident : two death, one seriously injured VIDEO