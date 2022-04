चलती ट्रेन में हुआ कुछ ऐसा की माफ हो गया किराया

गर्मी की शुरुआत होते ही भारतीय रेलवे की विभिन्न याी ट्रेन में एसी बंद होने की घटनाएं हो रही है। भक्तों को माता श्री वैष्णोदेवी ले जा रही सर्वोदय ट्रेन में भी कुछ यही हुआ। इसके बाद जो हुआ, उससे रेलवे ने यात्रियों का किराया माफ कर दिया।

रतलाम. गर्मी की शुरुआत होते ही भारतीय रेलवे की विभिन्न AC ट्रेन में एसी बंद होने की घटनाएं हो रही है। भक्तों को माता श्री वैष्णोदेवी ले जा रही सर्वोदय ट्रेन में भी कुछ यही हुआ। इसके बाद जो हुआ, उससे रेलवे ने यात्रियों का किराया माफ कर दिया। रेलवे ने सर्वोदय ट्रेन के जिस कोच में यह हुआ था, उस डिब्बे के सभी पैसेंजर का एसी का किराया माफ कर दिया व कोच को स्लीपर मानते हुए यात्रा कराई।

