Video राजस्थान एटीएस की रतलाम में छापेमारी, जेसीबी से की खुदाई, यह मिला

रतलाम. राजस्थान की एटीएस ने मंगलवार दोपहर को रतलाम में छापेमारी की। जिस इमरान के पोल्ट्री फार्म पर आरडीएसक्स रखा गया था, वहां दल गया। दल ने जेसीबी से खुदाई की व काफी कुछ मिला है। एटीएस के दल ने रतलाम की पुलिस को इमरान के पोल्ट्री फार्म से बाहर ही खड़ा रखा। इस दौरान जेसीबी बुलाई गई व इमरान के पोल्ट्री फार्म की खुदाई की गई। जहां खुदाई की गई वहां से संदिग्ध वस्तु मिली है। बताया जा रहा है कि बोरों में पावडर मिला है, जिसको जांच के लिए भेजा जाएगा।

Rajasthan ATS raided in Ratlam, it was found in excavation from JCB